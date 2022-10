Goodboy Galaxy - Le metroidvania rétro décale sa sortie au mois de mars

Annoncé en 2021 à l'occasion des 20 ans de la Game Boy Advance (déjà...), Goodboy Galaxy a fait son bonhomme de chemin, continuant tranquillement son développé après son Kickstarter largement complété (+203000£ récoltées sur les 18000 demandées). Rik de l'équipe du jeu Goodboy Galaxy a récemment publié un nouveau ticket sur la page du jeu.

Nous y apprenons ainsi que le jeu est à présent attendu pour le courant du mois de mars 2023. Rik met d'ailleurs en avant un fait très intéressant. Le cas de la version GBA chamboule le programme de développement car contrairement à un jeu dématérialisé sur console ou sur PC, une fois la version cartouche GBA créée, il est impossible d'intégrer des màj et patchs correctifs. A se demander comment faisait les développeurs à (l'époque). La seconde bonne nouvelle, c'est que la version GBA sera un des rares jeux à pouvoir profiter de la fonction vibration du Game Boy Player qui se branche sous la Gamecube.

Tout d'abord, une mise à jour rapide sur nos ETA - nous avons récemment examiné notre feuille de route et apporté quelques ajustements - nous prévoyons actuellement de faire une QA en février de l'année prochaine - nous nous attendons à ce qu'une version candidate soit prête en mars. Malheureusement, cela signifie que nous devons pousser la version GBA un peu plus tard que nous l'espérions initialement. Je sais que cela peut être décevant, mais nous voulons vraiment que le jeu corresponde à notre vision plutôt que de couper le contenu et de précipiter les choses.

Une partie difficile de la création d'un jeu GBA, c'est que nous ne pouvons pas vraiment réparer, mettre à jour ou ajouter des choses une fois que les cartouches sont produites, donc j'espère que vous serez d'accord avec cette décision. La version Switch/Steam peut bien sûr être mise à jour, nous pouvons donc éventuellement ajouter (par exemple) les missions coopératives peu de temps après la sortie pour éviter d'ajouter beaucoup de retard sur le portage, mais nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure ! (edit : évitera de le faire pour la version Switch afin que la cartouche physique ait tout le contenu)

Progression sur le jeu :

Voici ce que nous avons fait le mois dernier :

Planification - nous avons maintenant planifié chaque semaine restante de développement (version GBA). Je ne crois pas que vous puissiez planifier cela de manière rigide aux premiers stades du développement, sinon vous n'avez pas beaucoup de place pour la créativité et la découverte, mais nous sommes maintenant à un stade où nous le pouvons. C'est bourré, mais plutôt réconfortant !

Clip vidéo de Starbi - Notre pote Jesse a travaillé sur quelques plans pour cela pendant que nous autres travaillons sur le jeu.

Niveaux - Terminé les conceptions de niveau et le travail artistique de deux planètes (Rumbly Jungle, Croxco Junkyard). Une autre planète (Zandunia) est conçue mais pas encore travaillée. Les principaux ensembles de tuiles et éléments de décor sont déjà dessinés, mais nous concevons d'abord la mise en page sans graphiques jusqu'à ce que nous soyons satisfaits du gameplay. Le dialogue et les événements pour les niveaux sont tous planifiés mais terminés et ajoutés plus tard dans la feuille de route.

Ennemis - Ajout de deux nouveaux types d'ennemis (robot de service, Piranha - piranha a toujours un espace réservé). Vous avez terminé un nouveau boss ennemi (Mamacuda). Entièrement animé les 2 gardes ours que vous voyez dans la démo, mais leur rencontre n'est pas encore codée.