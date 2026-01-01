Good Boy annoncé sur Nintendo Switch 2

Team17 et Observer Interactive viennent de partager un nouveau trailer pour leur metroidvania Good Boy. Avec son esthétique mignonne et son univers mêlant les styles de Dredge et de WALL-E, le titre sera disponible courant 2026 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents.

Capturez et étudiez des créatures extraterrestres, accomplissez des quêtes pour vos compagnons canins et tissez des liens avec votre nouvel ami humain dans une charmante aventure de science-fiction. Il s'agit d'une expérience Metroidvania peu menaçante pour tous les joueurs, mettant en scène une adorable distribution de personnages inspirés des vrais chiens de l'équipe de développement. Good Boy est une lettre d'amour à nos meilleurs amis et animaux de compagnie à travers le monde. Caractéristiques du jeu : Rencontrez une collection incroyablement mignonne de créatures, chacune dotée de capacités uniques pour vous aider à explorer le monde.

Trouvez et réveillez vos compagnons canins endormis, devenez les meilleurs amis du monde et travaillez ensemble pour aider les humains dans leur mission.

Parcourez et découvrez les secrets des écosystèmes vivants et respirants de Terra II !

Accomplissez des quêtes pour les Rovers afin de recevoir des récompenses uniques, et aidez-les à se souvenir de leur passé en débloquant leurs cassettes de mémoire cachées.

Personnalisez votre Rover ! Améliorez votre arsenal avec de nouveaux outils et équipements de capture. Optimisez vos capacités d'exploration grâce à des améliorations et des capacités de la carte mère.