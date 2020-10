GoNNer2 disponible le 22 octobre sur Nintendo Switch

Suite directe du jeu de plateforme en 2D roguelike GoNNer, GoNNer2 vient d'officialiser sa date de sortie au 22 octobre 2020 sur Nintendo Switch. En attendant si vous n'avez pas encore découvert la licence, le premier opus est proposé au petit prix de 1,99€ sur l'eShop de la console.

GONNER2 est un jeu de plateforme d’action aussi intense que désordonné, avec des éléments roguelike qui vous permettront de garder la tête froide. La vôtre ou celle que quelqu’un d’autre d’ailleurs. Préparez-vous à réveiller l'enfant qui sommeille en vous en traversant des niveaux non linéaires tout en tirant sur tout ce qui bouge et en effectuant des destructions acrobatiques ridicules dans un monde aussi coloré que chaotique.



Mais ce n'est pas tout ! Chaque fois que vous jouerez à GONNER2, les niveaux seront complètement différents et vous proposeront de relever des défis aussi uniques que bizarres, ainsi que des secrets à découvrir. Et bien sûr, sans oublier les têtes, les armes et les améliorations. Beaucoup, beaucoup de têtes, d'armes et d’améliorations. De plus, GONNER2 introduit la coopération locale pour un maximum de 4 joueurs, afin que toute la famille puisse se réunir dans le canapé !



Préparez-vous à des moments d'excitation, des tournois et des surprises éblouissantes dès le 22 octobre, lorsque GONNER2 sera disponible ! Concernant les joueurs qui attendent la version PlayStation, Windows 10 ou la version Xbox Game Pass pour PC, pas d'inquiétude, nous aurons des nouvelles sous peu les concernant.