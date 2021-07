Golf Club: Wasteland - Le studio annule la sortie de son jeu satirique au grand public et propose une édition unique à 500 millions de dollars

Mais quelle mouche à donc piqué le développeur de Golf Club: Wasteland ??? Présenté comme une satire où les hommes riches ont réussi à s'échapper de la Terre pour y revenir une fois cette dernière ravagée afin de s'adonner au plaisir du golf, le studio Demagog a décidé de pousser la blague plus loin en surfant sur le tapage médiatique autour de Jeff Bezos qui vient de s'offrir un voyage de 11 minutes dans l'espace.

Ainsi avec un ton teinté d'humour noir, le directeur créatif du jeu Igor Simic indique annuler la sortie de son jeu au grand public, afin de le distribuer qu'en un seul et unique exemplaire au prix exorbitant de 500 millions de dollars. De quoi lui permettre de quitter définitivement cette planète condamnée. Le reste de son communiqué laisse heureusement à sourire avec de multiples tacles et autres références qui feront sourire les plus anciens d'entre-nous. Mais allez savoir, si quelqu'un se propose réellement d'acheter cet unique exemplaire, peut-être ne pourrons-nous jamais poser nos mains sur Golf Club: Wasteland.

Golf Club : Wasteland était au départ une pure satire. Les ultra-riches jouent au golf sur les vestiges de la civilisation après avoir initialement fui vers Mars alors que la Terre s'effondrait à cause du consumérisme, de la catastrophe climatique et de la cupidité de la Silicon Valley. Eh bien, maintenant, je ne ris plus. Ces milliardaires obsédés par les fusées, comme Musk, Bezos et Branson, font déjà leurs valises, alors il est temps que je m'occupe de mon propre billet pour quitter cette planète condamnée. - Igor Simic, fondateur de Demagog Studio

Étant donné que les billets pour un récent vol spatial privé d'une douzaine de minutes se sont vendus 28 millions de dollars, j'espère que 500 millions de dollars devraient suffire pour m'offrir au moins un siège bon marché à côté des toilettes pour le dernier vol vers Mars. On m'a dit que le prix doit également être suffisamment élevé pour que l'acheteur potentiel puisse s'en vanter de manière rassurante auprès de ses amis et du magazine Forbes.

Pour garantir davantage la valeur et l'exclusivité du jeu, j'ai décidé de mettre cette version unique du jeu entièrement sur disquettes. Cette méthode me permettra également d'utiliser un processus de formatage et de copie personnalisé qui utilise la puissance de calcul de manière si inefficace qu'il faut environ 7 mois pour copier des données sur un disque. Cela contribuera à maximiser la quantité de dommages environnementaux que mon jeu vidéo peut causer, car j'ai entendu dire que c'était aussi très important.