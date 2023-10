Goldorak - Le Festin des Loups s'offre une bande-annonce épique

Les fans de Méchas attendaient le retour de la licence avec impatience, et c'est avec Goldorak - Le Festin des Loups qu'ils pourront revivre le premier arc narratif de la série animée. Si la version dédiée à la Nintendo Switch a hélas été repoussée à 2024 sans plus de précisions, nous vous laissons découvrir ci-dessous la dernière bande-annonce du jeu publiée ce jour.

Goldorak – Le Festin des Loups suivra le premier arc narratif de la série animée, offrant ainsi l'occasion de revivre les moments les plus marquants de cette aventure incroyable. Les fans de Goldorak vont être ravis d’apprendre que le jeu vidéo inclura les thèmes musicaux emblématiques de la série animée à travers une réorchestration renforçant ainsi l’immersion. Les thèmes musicaux sont l'un des éléments clés qui ont contribué au succès de la série animée et les fans pourront maintenant les redécouvrir de manière interactive.

Explorez une nouvelle dimension où les Golgoths iconiques tels que Damu Damu et Goru Goru prennent vie comme jamais auparavant. Plongez dans un univers riche et diversifié et saisissez l'opportunité d’approfondir votre compréhension des multiples facettes du gameplay. Maîtrisez l'OVT d'Alcor, découvrez la puissance du Spazer et le dynamisme du Dizer. Chaque élément est conçu pour offrir une expérience de jeu immersive et inoubliable, promettant des heures d'aventure et d'exploration intensives. Préparez-vous à un voyage épique où chaque détail est pensé pour émerveiller et rappeler des souvenirs inoubliables