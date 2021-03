Golden Force - Enfin disponible en 3 versions physiques sur Nintendo Switch

Fruit de l'association de PixelHeart, Storybird Games et Just For Games, le jeu vidéo Golden Force est enfin disponible sur Nintendo Switch. Proposé en 3 versions, ce plateformer vous propose de prendre le contrôle d'un groupe de mercenaires luttant contre les forces démoniaques seul ou en co-op. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous, ainsi que son descriptif officiel.

À propos de Golden Force : Le roi des démons a jeté son dévolu sur l'île du Muscle, un endroit paradisiaque et paisible où il fait bon vivre. Ce diable a installé son armée et persécute la population avec l'aide de ses généraux. Gaspillant leurs dernières pièces dans les tavernes de l'île, les mercenaires de la redoutée GOLDEN FORCE profitent de leurs derniers instants de vacances lorsqu'ils reçoivent un nouveau contrat : battre ce nouveau mal afin de reprendre la montagne d'or en sa possession. Quand il y a de l'or et la promesse de grandes batailles, vous pouvez compter sur la GOLDEN FORCE pour sauver votre peau ! Caractéristiques principales : Des boss complexes qui suivent leur propre schéma d'attaque

Un mode coopération à deux joueurs

Plusieurs coups différents disponibles + une assistance aérienne tout droit venue du bateau

Choisi ton personnage parmi quatre mercenaires sanguinaires mais attachants : Gutz, Spina, Drago et Elder

4 mondes différents avec des bonus à collecter, des objets cachés et des niveaux secrets 3 éditions proposées : Edition Simple : Contient le jeu de base. Boîte numérotée, contenant un certificat d'authenticité Just Limited.

: Contient le jeu de base. Boîte numérotée, contenant un certificat d'authenticité Just Limited. Edition Limitée : Contient le jeu édition Simple ainsi qu'un FuturePak et un Magnet coin FuturePak.

: Contient le jeu édition Simple ainsi qu'un FuturePak et un Magnet coin FuturePak. Edition Mercenary : Boîte collector en bois, tirage limitée (Numéro gravé sur la boîte), certificat d’authentification officiel PixelHeart. Contient le jeu édition Limitée, la bande originale au format CD, une impression de l'artwork du jeu, un t-shirt (grande taille), un sous-bock et un porte-clé personnage.