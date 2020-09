Golden Force - Les mercenaires débarquent sur Nintendo Switch

Jeu mêlant action et plateformes dévoilé ce jour par PixelHeart, Just For Games et Storybird Studio, Golden Force débarquera sur Nintendo Switch durant le quatrième trimestre 2020 . Outre sa sortie sur l'eShop de la console, 3 éditions physiques sont également au programme :

L'édition Deluxe se différenciera avec son steelbook. L'édition Collector quant à elle bénéficiera des éléments suivants :

Coffret en bois

Un steelbook

OST sur CD

Un aimant en forme de pièce

Deux dessous de verre,

Un étui cartonné

Un artwork

Un porte-clés

Un t-shirt.

Pour en apprendre davantage sur le jeu, nous vous laissons découvrir ci-dessous un bref communiqué ainsi qu'un trailer officiel.

Le roi des démons a jeté son dévolu sur Muscle Island, un endroit paradisiaque et paisible où il fait bon vivre. Ce malin a installé son armée et persécute la population avec l'aide de ses généraux. En gaspillant leurs dernières pièces de monnaie dans les tavernes de l'île, les mercenaires de l'effroyable Golden Force profitent de leurs derniers instants de vacances lorsqu'ils reçoivent un nouveau contrat : ils battent ce nouveau souverain maléfique et récupèrent la montagne d'or en sa possession. Quand il y a de l'or et la promesse de grandes batailles, vous pouvez compter sur la Force d'Or pour sauver vos fesses ! Caractéristiques : Quatre mondes pleins de défis.

La difficulté de la vieille école (mais pas si frustrante).

Mode coopératif à deux joueurs.

Quatre personnages jouables.

Des boss redoutables.

Des tonnes de secrets et de défis cachés pour les joueurs invétérés.

Source : Pixelheart