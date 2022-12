Golden Axe II, Alien Storm, Columns et Virtua Fighter 2 rejoignent le catalogue de jeux Mega Drive du Nintendo Switch Online + Pack additionnel

Le catalogue, déjà bien fourni, de jeux disponibles pour les abonnés au service Nintendo Switch Online + Pack Additionnel continue de grandir avec aujourd'hui l'ajout de quatre jeux Mega Drive. Au programme les classiques :

Golden Axe II sorti en 1991

Alien Storm sorti en 1991

Columns sorti en 1990

Virtua Fighter 2 sorti en 1995

Pour l'occasion et, comme à son habitude, Nintendo of America nous a concocté une courte bande-annonce pour présenter ces quatre jeux. Celle-ci est à retrouver ci-dessous et à consommer sans modération. Lequel de ces quatre titres a votre préférence ? Quels jeux voudriez-vous voir débarquer dans l'offre ?