GoldenEye 007 : comparaison versions N64 vs Nintendo Switch

On pourra dire qu'il aura pris son temps mais enfin le voilà : GoldenEye 007, le chef d'œuvre de Rare sorti en 1997 sur Nintendo 64 est de retour "à la maison". Les possesseurs de l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel vont pouvoir dès vendredii 27 janvier , non seulement (re)découvrir le jeu mais aussi profiter de son fameux mode multijoueur, désormais en ligne (voir tous les détails ICI.) Le jeu profitera en outre d'améliorations visuelles grâce à la Haute définition et l'activation de l'écran large. Pour mieux apprécier le résultat, GameXplain a fait une petite vidéo de comparaison entre les versions N64 et Nintendo Switch. Retrouvez cette vidéo ci-dessous. Reste plus qu'à dénicher une manette N64 pour Nintendo switch...