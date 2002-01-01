Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered viendra tout casser cet automne sur Nintendo Switch 2

Titre initialement paru en 2002 sur Nintendo Gamecube et supports concurrents de l'époque, Godzilla: Destroy All Monsters Melee s'apprête à s'offrir un retour en grande pompes sur consoles modernes avec Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered. Dévoilé par Atari, Pipeworks et Toho International, le jeu de combat de Kaiju sera disponible à partir du 3 novembre 2026 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, en éditions dématérialisée et physique. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Dans Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered, les joueurs prennent le contrôle des titans les plus emblématiques de la franchise — dont le Mechagodzilla de l’ère Showa, très apprécié des fans — qui surgissent des profondeurs pour s’affronter dans des villes entièrement destructibles, notamment Tokyo et San Francisco. Alors que les sirènes retentissent et que les gratte-ciel s’effondrent, les joueurs maîtriseront un large éventail de kaijū, chacun doté de mouvements spéciaux caractéristiques et de capacités dévastatrices, afin de dominer les monstres rivaux dans des combats explosifs à fort enjeu. Que ce soit en accumulant des points grâce à la destruction à grande échelle ou en participant à des affrontements stratégiques, seul le monstre le plus puissant restera debout au milieu des ruines.

Recréé entièrement sous Unreal Engine 5, ce remaster modernise le classique de 2002 avec des performances en 4K et une fidélité mécanique de 99 %. Un système de déverrouillage simplifié basé sur une monnaie interne, un matchmaking en ligne et une prise en charge native des retours haptiques modernes transposent pleinement l’expérience dans l’ère actuelle. Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered propose ainsi la version définitive du jeu de combat de kaijū le plus emblématique au monde.