Godlike Burger - Le simulateur de cuisine mortel débarque cette semaine sur Nintendo Switch

Après une première sortie sur PC, Godlike Burger s'apprête à s'offrir une place sur l'eShop de la Nintendo Switch. Attendu pour le 2 novembre 2022 , nous vous laissons découvrir le trailer dédié du jeu ci-dessous, accompagné d'un descriptif officiel.

Dans Godlike Burger, les joueurs tenteront de créer le meilleur burger de la galaxie en utilisant uniquement les ingrédients les plus délicieux à disposition : leurs propres clients ! Les joueurs devront attirer les clients dans des pièges et ainsi les transformer en délicieuses chairs à pâté, gérer leur restaurant et éviter de se faire attraper. En répondant aux préférences de leurs clients pour différents types de viandes aliens, en améliorant la cuisine et son inventaire, ils pourront augmenter la réputation de leur restaurant afin de se permettre de voyager vers d’autres planètes. Cependant, ils ne devront jamais rester trop longtemps au même endroit car la police de l’espace est toujours à la recherche du culinaire fou avec un couperet sanglant.

Fonctionnalités clés

Tuez les clients avec une gamme de pièges cachés ou avec le bon vieux couperet ! Leur viande délicieuse est l’ingrédient spécial après tout.

Cuisinez les meilleurs burgers et faites de votre pitoyable restaurant de burgers le plus célèbre de l’univers.

Améliorez votre cuisine et apprenez les goûts de chaque race alien, découvrez les secrets du burger parfait.

Il existe différentes espèces d’aliens chacune possédant des forces et faiblesses à découvrir.

Ne vous faites pas attraper ! Ne laissez aucun témoin et n’éveillez pas les soupçons de la police en jouant et en planifiant intelligemment.

Godlike Burger sortira sur Switch, Playstation 4 et Xbox One le 2 novembre.