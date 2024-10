Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast - La Vierge à l'Epée sera disponible en tant que DLC

Premier jeu vidéo adapté du Light Novel / Manga Animé Goblin Slayer, il ne reste plus qu'un petit mois à patienter avat la sortie de Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast. En attendant le 15 novembre 2024 , Red Art Games, l'éditeur francophone en charge du titre sur le Vieux Continent, vient de confirmer que la Vierge à l'Epée, personnage de la licence qui passe difficilement inaperçu, vient d'être confirmée en tant que DLC gratuit pour tous ceux qui achèteront le jeu en Édition Collector physique .

Goblin Slayer débarque sur consoles ! Avec un concept original signé Kumo Kagyu et un personnage principal créé par Noboru Kannatsuki, cette nouvelle histoire se déroulant dans le Monde aux Quatre Coins est le fruit des créateurs originaux. Dans ce RPG tactique fidèle à l'univers de Goblin Slayer, les joueurs doivent tenir compte du positionnement de leurs ennemis sur le champ de bataille, mais aussi de leurs capacités spécifiques et de leurs points faibles.

Source : Redartgames