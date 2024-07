Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast débarque en octobre sur Nintendo Switch

Après avoir conquis les lecteurs et les amateurs d'animé, Goblin Slayer est de retour en jeu vidéo avec l'annonce de Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare. Alors qu'on aurait pu s'attendre à un jeu d'action sanguinolent, ce sont finalement les développeurs de Apollosoft, connus pour Langrisser I & II, Ragnarok Tactics, qui ont été choisis pour faire de ce titre un Tactical-RPG. Attendu pour le 25 octobre 2024 en versions physique et dématérialisé, nous vous laissons découvrir ci-dessous le premier teaser du jeu. A noter qu'en plus de l'édition physique standard, une édition collector sera également de la partie.

A propos de Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast Goblin Slayer -Another Adventurer- Nightmare Feast est le tout premier jeu vidéo Goblin Slayer sur console. Il s'agit d'un Tactical RPG supervisé par les créateurs de Goblin Slayer. Le créateur de la série originale, Kumo Kagyu, est en charge du concept original et de la composition de la série. Les personnages principaux du jeu sont dessinés par Noboru Kannatsuki, qui a également travaillé sur la série originale.

Le jeu raconte une nouvelle histoire qui se déroule dans le Four-Cornered World, avec des personnages originaux menés par une héroïne appelée Guild Master et des apparitions de personnages célèbres de la série. Il propose également des scènes de coupes aux graphismes similaires à ceux de la série animée, ainsi que des voix off d'acteurs japonais célèbres et des séquences de jeu avec de superbes versions pixel art des personnages. Histoire : Goblin Slayer -Another Adventurer- La protagoniste de Nightmare Feast est une jeune fille qui reprend une guilde d'aventuriers après le décès soudain et inattendu de son père. Alors qu'elle était déjà une aventurière active dans sa région éloignée, grâce à ce triste coup du sort, elle devient le maître de guilde de sa région d'origine. Un jour, elle découvre une étrange "petite boîte" dans le bureau de son défunt père. Cette boîte est une relique légendaire qui permet de ressusciter les morts. Alors que les pensées de ceux qui cherchent à "ressusciter les morts" se croisent autour de cette "petite boîte" très convoitée, elle et son groupe parviendront-ils à mettre un terme à cette malheureuse série d'événements ? Jouabilité : Le terrain et la compatibilité des attributs déterminent l'issue des combats, les joueurs pouvant contrôler la situation en utilisant pleinement les pièges. Le jeu propose également un large éventail d'attaques ainsi que l'utilisation de sorts de haut niveau pour renforcer les alliés. Le jeu propose un grand nombre d'aventuriers avec des occupations et des compétences uniques, permettant aux joueurs d'organiser leur propre groupe et de jouer comme ils le souhaitent. Caractéristiques Nouvelle histoire du créateur de Goblin Slayer, Kumo Kagyu.

Dessins de personnages par Noboru Kannatsuki

RPG tactique avec de nombreuses combinaisons de personnages

De magnifiques personnages en pixel art

Apparitions des personnages principaux de la série originale

Doublage japonais avec des acteurs célèbres

Localisation en anglais