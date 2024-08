Goat Simulator 3 va vous rendre chèvre sur Nintendo Switch

Après 2 opus aussi chaotiques l'un que l'autre, Goat Simulator est de retour avec un troisième opus sobrement intitulé Goat Simulator 3. Au menu, vous incarnez une chèvre pour réaliser une série de quêtes toutes plus WTF les unes que les autres. Disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Lancez-vous dans Goat Simulator 3, l'abêêêrante suite du Goat Simulator de 2014 qui vous propose de vous replonger dans la peau de Pilgor la chèvre.

Plongez dans une aventure chaotique sur l'île de San Angora où vous pourrez lécher, cogner et fracasser tout un monde ouvert débordant de quêtes, de secrets et de PNJ à terroriser. On ne vous dira pas comment jouer (à part dans le tuto), on vous donne juste de quoi devenir la chèvre de vos rêves.

Si vos rêves sont animés de plus d'une chèvre, bonne nouvelle ! Dans Goat Simulator 3 sur Nintendo Switch, vous pouvez jouer à deux en local ou en ligne pour explorer l'île à deux, créer du carnage ensemble et vous affronter dans les mini-jeux. Et ne vous inquiétez pas, il y a plein d'options de personnalisation pour accorder vos looks.

Goat Simulator 3 est sorti en novembre 2022 et a depuis ajouté beaucoup de contenu saisonnier qui est entièrement inclus dans la version Nintendo Switch !

CARACTÉRISTIQUES CLÉS :