Go Mecha Ball annoncé sur Nintendo Switch

Développé par Whale Peak Games et édité par Super Rare Originals, Go Mecha Ball se présente comme un twin stick shooter avec une dimension rogue like. Attendu sur Nintendo Switch et consoles PlayStation, le titre sera disponible à partir du 26 septembre 2024 . En attendant, vous trouverez notre news dédiée ci-dessous.

Alliant des éléments de roguelite à une physique inspirée du flipper, Go Mecha Ball entraîne les joueurs dans un voyage plein d'adrénaline à travers des terrains de jeu dynamiques et variés, où ils affronteront une IA malveillante dans un affrontement futuriste et rebondissant contre une IA malveillante. Ce titre acclamé par la critique offre des décors éclairés au néon et des plateformes 3D colorées, ouvrant la voie à des combats énergiques de type twin-stick shooter, à des manœuvres acrobatiques et à des stratégies farfelues. Les joueurs peuvent ricocher sur des pare-chocs animés, s'élever dans le ciel au-dessus de ventilateurs géants ou s'élancer sur des rampes, créant ainsi des mouvements uniques et cinétiques.

Les joueurs peuvent déployer la puissance de quatre mechs individuels armés, chacun disposant d'un arsenal distinct d'armes, de capacités et d'améliorations qui peuvent être incorporées entre les courses, favorisant une progression roguelike à travers des niveaux vibrants et exaltants. Utilisez une variété de plus de 25 outils conçus pour la destruction massive et découvrez comment plus de 20 capacités originales personnalisent l'expérience de chaque escapade de tir de robot amusante et frénétique. Soutenu par une bande sonore unique et interactive, le chaos est amplifié par chaque coup de feu, impact et interaction qui se reflètent dans une symphonie immersive et passionnante pour chaque joueur.