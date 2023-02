Go! Go! PogoGirl sautille sur l'eshop de la Nintendo Switch

Si vous aimez les petits jeux de plateforme au look rétro, Ratalika nous propose de découvrir en ce début de mois de février le jeu Go! Go! PogoGirl sur l'eShop de la Nintendo Switch. Au menu, un concept extrêmement simple, une petite fille armée d'un bâton sauteur qui va devoir sautiller de stages en stages. Pour découvrir un peu plus en détail le titre, nous vous laissons visionner son trailer dédié ci-dessous. Go! Go! PogoGirl sera proposé au petit prix de 4,99€, de quoi dépenser quelques points d'or qui traînent sur votre compte eShop.

Go ! Go ! PogoGirl est un jeu de plateforme mignon et dynamique à propos d'une jeune fille et de son bâton sauteur. Rebondissez à travers ce monde, collectionnez des gemmes et rebondissez encore et toujours ! C'est une lettre d'amour aux jeux de plateforme des années 90 avec des graphismes colorés, des animations d'inactivité et un gameplay fluide. Le jeu propose même des codes secrets à activer via des boutons, comme au bon vieux temps. N'arrêtez jamais de rebondir et sautez d'une plateforme à l'autre ! Fonctionnalités Gameplay plateforme suralimenté au pogo

4 saisons contenant 5 niveaux chacune

Combats de boss à rebondissements

Illustration et bande sonore splendides

Gemmes, niveaux et fonctionnalités cachés