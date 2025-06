Gloomy Eyes annoncé sur Nintendo Switch

Untold Tales a annoncé un partenariat avec Atlas V, Fishing Cactus, 3DAR et ARTE France pour proposer un nouveau jeu vidéo : Gloomy Eyes. Attendu pour le courant de l'année 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous et son esthétique proche de l'univers de Tim Burton.

Gloomy Eyes est une aventure horrifique en solo, à la fois cosy et coopérative... avec soi-même. Le joueur alterne entre Gloomy et Nene, deux personnages uniques, dans un voyage pour ramener la lumière du soleil dans un monde plongé dans une obscurité amère et malsaine. Le jeu arbore une esthétique visuelle soignée et envoûtante, dans un style à la Tim Burton, rappelant Les Noces funèbres et L’Étrange Noël de monsieur Jack. Une démo gratuite est actuellement disponible sur Steam, permettant de découvrir les premiers niveaux du jeu.