Gloomhaven le jeu de plateau revient en jeu vidéo sur Nintendo Switch

Proposée initialement comme un jeu de plateau, la licence Gloomhaven s'est également offerte une sortie en jeu vidéo. C'est à l'occasion du dernier Nintendo Direct que nous venons d'apprendre que Gloomhaven sortira le 18 septembre sur Nintendo Switch. Nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

Menez vos mercenaires vers la fortune... ou la mort, dans cette adaptation du célèbre jeu de plateau qui propose des combats tactiques à base de cartes. Traversez des donjons terrifiants en composant une équipe parmi 17 mercenaires disponibles et maîtrisez plus de 1 000 capacités. Affinez votre deck, établissez des synergies et faites face à des défis toujours plus ardus où chaque choix compte. Gloomhaven fera son arrivée le 18 septembre sur Nintendo Switch. Il sera possible de précommander les éditions Gold et Mercenaries dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop.