Glitch Busters : Stuck on You - Le prochain jeu de tir déjanté de Toylogic se dévoile dans un nouveau trailer

L'éditeur Skybound Games et les développeurs Toylogic reviennent vers nous en ce début de mois de septembre pour nous présenter la dernière bande-annonce de leur prochain jeu Glitch Busters : Stuck on You. Aperçu des mondes et environnements du jeu sont au programme pour ce jeu de titre totalement déjanté. A noter qu'à l'heure actuelle le titre n'a toujours pas de date de sortie officielle.

Glitch Busters : Stuck on You est un FPS à la troisième personne, coloré et totalement déjanté. Vous y incarné un anti-buggueur, qui doit combattre des armées de virus qui tentent de contaminer le Web. Jouable en solo ou en coopération (jusqu'à 4), Glitch Busters : Stuck on You, vous promet de bonnes parties de rires dans un monde ou vos actions peuvent affecter vos alliés (pour le meilleur et pour le rire).