Gleylancer - Le Shooter des années 90 revient en force sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de shoot'em up, le titre Gleylancer, sorti initialement sur Sega Mega Drive, a décidé de reprendre du service sur l'eShop de la Nintendo Switch. Disponible à compter de ce 15 octobre sur Nintendo Switch au prix de 5,99€, nous vous laissons découvrir son descriptif ci-dessous accompagné de son trailer.

En 1992, le shoot'em up spatial iconique est sorti.

Notre héroïne, également pilote, décide de détourner un prototype de vaisseau de combat et de partir à la recherche de son père disparu.

Préparez-vous à ouvrir le feu sur des bataillons d'aliens hostiles tout en guidant votre vaisseau dans l'univers.

Dotez-vous d'une multitude d'armes et d'améliorations… Choisissez entre différentes formations pour personnaliser votre vaisseau et vous imposer en tant que plus puissante force de l'espace.

Caractéristiques :