Gleylancer - Découvrez nos premiers affrontements spatiaux sur Nintendo Switch

Fraichement sorti ce 15 octobre 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Gleylancer est un shoot'em up sorti initialement sur les Mega Drive japonaises en 1992. Paru ensuite en 2008 sur console virtuelle, le titre de Masaya Games fait enfin son arrivée sur l'eShop de la Nintendo Switch. Shoot'em up nerveux dont le premier stage peut vite vous inciter à ranger votre manette si vous ne suivez pas l'action assidument, nous vous proposons de découvrir ensemble les premiers stages du titre. L'occasion d'avoir un meilleur aperçu de l'habillage du jeu, de son gameplay, et de cette belle époque où porter des épaulettes dans l'espace était vachement classe.

En 1992, le shoot'em up spatial iconique est sorti. Notre héroïne, également pilote, décide de détourner un prototype de vaisseau de combat et de partir à la recherche de son père disparu. Préparez-vous à ouvrir le feu sur des bataillons d'aliens hostiles tout en guidant votre vaisseau dans l'univers. Dotez-vous d'une multitude d'armes et d'améliorations… Choisissez entre différentes formations pour personnaliser votre vaisseau et vous imposer en tant que plus puissante force de l'espace. Caractéristiques : Modes améliorés avec fonctionnalités d'accessibilité et contrôles modernes

Gameplay de shoot'em up spatial classique

Aventure spatiale épique avec scènes intermédiaires de style anime

Personnalisez la puissance d'attaque du vaisseau

Graphismes et effets sonores rétro iconiques

Titre 16 bits inspiré des années 1990 !

Glaylancer est actuellement proposé au prix de 4,79€ sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Source : Nintendo