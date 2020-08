Gleamlight disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch - tous les détails

Gleamlight est un jeu indépendant qui s'est fait remarquer lors d'un Indie World diffusé en décembre de l'année dernière à cause de ses similitudes avec Hollow Knight ce qui avait d'ailleurs poussé ses développeurs à assurer que le jeu était encore en phase de développement mais qu'à l'arrivée il n'aurait rien à voir avec le célèbre jeu de la Team Cherry (voir ici.) Nous allons pouvoir jugé sur pièces puisque Gleamlight est désormais disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Gleamlight est téléchargeable sur l'eShop pour la somme de 16,99€ et un poids de 857 Mo . Pour plus d'infos, retrouvez le trailer mais aussi la présentation et la fiche eShop du jeu ci-dessous.