Girl Genius - Adventures In Castle Heterodyne - Kickstarter réussi, version Nintendo Switch confirmée

Bonne nouvelle pour les amateurs des romans graphiques Girl Genius ainsi que tous les backers, le projet Kickstarter du jeu vidéo Girl Genius - Adventures In Castle Heterodyne vient enfin de franchir le premier pallier, confirmant ainsi sa sortie sur PC et Nintendo Switch. avec plus de 205.000$ récoltés sur les 200.000$ demandés, le studio Rain Games en charge du projet, déjà à l'origine de Teslagrad, va pouvoir pleinement se pencher sur le développement du titre.

Pour en apprendre davantage sur Girl Genius - Adventures In Castle Heterodyne, nous vous laissons ci-dessous un bref descriptif, et vous invitons à vous rendre sur la page Kickstarter du projet. Si vous le souhaitez, il reste encore 3 jours pour y participer.