Giraffe and Annika s'offre un trailer de lancement enchanteur

Nouveau né des studios Atelier Mimina et KamiPallet, et édité par NIS America, Giraffe and Annika sera officiellement disponible sur Nintendo Switch le 28 août 2020 en dématérialisé mais également en version boîte. En attendant de pouvoir découvrir de nous-même son univers, nous vous laissons ci-dessous le trailer de lancement publié par NIS America.

À la suite d'un rêve étrange, Annika s'éveille sur l'île de Spica sans le moindre souvenir de son passé. Avec l'aide d'un garçon nommé Giraffe et de la sorcière Lily, elle doit trouver sur l'île trois singuliers fragments d'étoile qui lui permettront de retrouver la mémoire.