Le jeu de puzzle Girabox bientôt de sorti sur Switch

Un nouveau jeu de puzzle est attendu sur Switch. Girabox des développeurs de chez Conradical Games vous proposera de résoudre des puzzles en modifiant la gravité de ces casse-têtes, le tout dans une esthétique minimaliste à souhait rappelant Mini Metro. Le jeu est attendu le 27 novembre soit dans 3 jours et au prix de 2,49 euros.

Pour vous faire une idée voici la bande-annonce et les détails de sa fiche eShop :

Ce jeu de réflexion minimaliste propose un gameplay unique et captivant : ici vous ne contrôlez pas votre personnage, mais plutôt le monde qui l'entoure. La gravité est la seule force qui crée du mouvement, et vous devez donc faire pivoter les niveaux jusqu'à ce que le personnage atteigne son but ultime. Chaque rotation est comptée, donc plus le score est petit, mieux c'est ! Faites preuve d’ingéniosité et tentez d’atteindre le podium des classements en ligne.

Les visuels minimalistes, les commandes fluides, l’architecture des puzzles - tout est spécialement conçu pour offrir une expérience limpide à travers tous les nombreux niveaux disponibles.

Caractéristiques :