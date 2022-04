Gigapocalypse - Incarnez de puissants Kaiju dans ce jeu de destruction massive annoncé sur Nintendo Switch

Qui n'a jamais rêvé d'incarner une créature gigantesque pour déambuler dans les grandes villes et détruire tout ce qui bouge ? Si comme votre serviteur l'idée ne vous a jamais traversée l'esprit, mais que vous êtes un tantinet curieux, Gigapocalypse vous proposera dès le 2 juin prochain d'incarner différents Kaiju dans un jeu de destruction massive tout en pixel-art. En attendant d'en découvrir davantage, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous proposé par Headup Games et Goody Gameworks.

À chaque course que tu entreprends pour essayer d'atteindre le boss de chaque endroit, ton Giga deviendra plus puissant et gagnera des points de mutation. Dépense ces points pour améliorer ton Giga avec de nouvelles mutations, des compétences, des skins, et même jusqu'à cinq minuscules animaux de compagnie qui t'accompagneront dans tes sorties de destruction urbaine. Prends soin de ton Giga dans des mini-jeux de style Tamagotchi et décore la maison de ton Giga avec des objets cool qui amélioreront ton Giga et le rendront encore plus menaçant.

Gigapocalypse propose neuf monstres parmi lesquels choisir : trois "Vieux Dieux", trois monstruosités préhistoriques et trois horreurs de l'espace. Vous pouvez emmener ces bêtes de destruction dans une foule de lieux amusants de plusieurs époques, allant du Far West aux temps modernes.