Gigantosaurus Le Jeu s'offre un trailer sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de jeu mêlant courses et aventures, Gigantosaurus Le Jeu est disponible dès à présent sur Nintendo Switch. Afin de voir ce que les dinosaures de Disney ont dans le ventre, Outright Games vient de dévoiler un trailer de lancement en français que nous vous laissons retrouver ci-dessous.

Explore le monde préhistorique de Gigantosaurus et fais des courses effrénées ! Avec la série Disney sur les dinosaures, sauve le monde, fais des courses incroyables et amuse-toi comme jamais ! Rocky, Tiny, Mazu et Bill ont de très gros ennuis, comme la météorite qui bouche le volcan de Giganto ! Il n’y a que toi, avec tes amis dinos, qui pouvez résoudre les énigmes et sauver le monde. Mais tu auras aussi besoin des pouvoirs de Giganto ! À la fin de chaque histoire, une grande course t’emmène vers la zone suivante. Seras-tu le plus téméraire des aventuriers ou le coureur le plus rapide? Informations clé : - Sois le meneur du jeu - Rejoins tes amis Rocky, Tiny, Mazu et Bill dans une grande aventure pour venir en aide à Giganto et éviter l’extinction - Course de dinosaures - Saute dans ton kart de course pour une course effrénée vers la prochaine zone d’aventure et découvre quel dinosaure est le plus rapide Faire équipe - Choisis jusqu’à 3 amis, et vous pourrez chacun vous mettre dans la peau de votre dino préféré et vivre des aventures tous ensemble

Caractéristiques :