Gigantosaurus, le jeu dévoilé sur Nintendo Switch

Sorti d'on ne sait trop où, Nintendo dévoile sur sa page Youtube un nouveau jeu d'aventure, plus spécifiquement destiné aux enfants. Nommé Gigantosaurus, le titre est tiré d'une série animée de Disney actuellement diffusée en France sur France 5 (voir ici) Reprenant le style du cartoon, mignon et coloré, le jeu nous invite à explorer une île en dirigeant un des quatre petits dinosaures mignons tout plein, héros de la série. Pour sauver le monde, Tiny, Mazu, Bill et Rocky devront réussir différentes épreuves mais aussi participer à des courses à bord d'improbables véhicules (un peu comme Diddy Kong Racing, l'inimitable hit de la N64.)

En attendant d'autres détails, retrouvez un trailer de Gigantosaurus, le Jeu qui sera disponible le 27 mars sur Nintendo Switch