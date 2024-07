Gigantosaurus: Dino Sports est disponible en version physique

Basé sur la série télévisée pour enfants, Gigantosaurus: Dino Sports propose aux enfants de découvrir le party game préhistorique en version physique disponible dès à présent sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Dans ce jeu de fête sur le thème du sport, jusqu'à 4 joueurs peuvent s'affronter dans les jeux Giganto sur quatre lieux palpitants situés dans le paysage préhistorique de la Crétacie : la savane, la jungle, le désert et le glacier. Incarnez les personnages préférés des fans, Rocky, Mazu, Bill et Tiny, et affrontez-les pour remporter le trophée Giganto ananas, comme dans la série télévisée ! Avec 8 épreuves sportives dynamiques dans le jeu principal, préparez-vous à affiner vos compétences dans une compétition férocement amusante.

Deltaplane - Envolez-vous vers les hauteurs et faites éclater les ballons pour accumuler les points tant convoités.

Course sur glace - Évitez les obstacles en faisant avancer votre traîneau à travers des glaciers préhistoriques.

Triathlon des Raptors - Courez, nagez et enfourchez un vélociraptor dans votre course vers la victoire.

Surf Voltige - Préparez-vous à surfer sur les vagues et à montrer vos meilleures figures aériennes.

Dino Fruit Blast - Testez votre adresse en lançant des noix de coco dans la bouche de plantes affamées et de dinosaures amicaux.

Escalade - Escaladez les hauteurs de la Crétacie tout en évitant les chutes de rochers.

Stop & Go - Courez jusqu'à la ligne d'arrivée mais ne réveillez pas Giganto, son puissant rugissement pourrait bien vous emporter.

Plongeon artistique - Suivez le rythme de la musique pour vous pavaner et prendre des poses épiques.

Les jeunes joueurs peuvent se plonger dans l'univers de la série télévisée tant appréciée en débloquant de nouveaux défis dans un ensemble de 27 mini-jeux passionnants. Avec une tonne de surprises qui raviront les jeunes fans, ainsi que la possibilité de s'entraîner pour le tournoi principal dans des modes solo palpitants des jeux principaux, les défis incluent même la possibilité de faire des ravages en tant que Giganto, la star du jeu, et bien plus encore !

Conçu en pensant aux plus jeunes joueurs, de nombreux éléments de conception ont été incorporés pour permettre un gameplay intuitif et un maximum de plaisir. Avec des commandes simples et cohérentes pour tous les défis, des didacticiels permettant aux enfants de s'entraîner avant de concourir, deux modes de difficulté et des messages vocaux pour les guider pendant le jeu, les joueurs de tous niveaux pourront se plonger directement dans le jeu. Avec l'inclusion d'un mode multijoueur local jusqu'à 4 joueurs, toute la famille peut se mesurer aux jeux Giganto !