Gigantosaurus: Dino Sports - Ça va rugir dès cet été sur Nintendo Switch

La licence Gigantosaurus est de retour sur Nintendo Switch avec un tout nouveau titre. Exit la course automobile, place désormais au party-game avec Gigantosaurus : Dino Sports. Développé par Infinigon, le titre aura également le droit à une sortie physique en France sur Nintendo Switch et consoles PlayStation le 28 juin 2024.

Rocky, Mazu, Tiny, Bill et le Gardien Protecteur lui-même, Giganto, sont de retour pour une toute nouvelle aventure hilarante dans le pays coloré de Crétacia. Dans Gigantosaurus : Dino Sports, les jeux de Giganto ont commencé et les joueurs peuvent participer à 8 défis uniques inspirés de sports réels, dont Stunt Surf, Dino Fruit Blast et Raptors Triathlon. Jouez en solo ou défiez votre famille en coopération jusqu'à 4 joueurs pour un plaisir gigantesque.

Avec trois modes de jeu différents - "Giganto Games", "Personnalisé" et "Défi" - ce jeu s'adresse à tous les types de joueurs, qu'ils préfèrent jouer l'histoire hilarante des Giganto Games, créer leur propre tournoi sur mesure ou se lancer dans une compétition amicale avec leurs amis ou leur famille. Les 8 sports peuvent être pratiqués dans chaque mode de jeu, avec un mini-jeu supplémentaire "Giganto Mayhem" disponible uniquement en mode Challenge, où les joueurs peuvent prendre le contrôle de Giganto lui-même pour la toute première fois dans un jeu vidéo.