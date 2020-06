Ghostrunner nous plonge dans son univers cyberpunk avec un nouveau trailer

Annoncé depuis un peu moins d'un an sur Nintendo Switch et supports concurrents, le slasher en vue à la 1ère personne Ghostrunner s'est dévoilé lors du Future Game Show 2020 qui s'est tenu ce samedi 13 juin. Nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer en question, ainsi qu'un bref descriptif.

Devenez un cyber-guerrier et vivez des combats féroces et dynamiques dans le monde réel et dans le cyber espace.

Ghostrunner est un slasher FPP hardcore plein d'action rapide comme l'éclair, dans un cadre cyberpunk sinistre d'une méga-structure futuriste. Grimpez dans la Dharma Tower, le dernier abri de l'humanité après un cataclysme qui a mis fin au monde. Montez de bas en haut, affrontez le tyrannique Keymaster et prenez votre revanche.

Des mécanismes de combat rapide et intense vous permettent d'utiliser votre mobilité supérieure (et les fréquents points de contrôle !) pour vous engager sans peur dans une danse sans fin avec la mort.