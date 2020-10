Ghostrunner - La révolution cyberpunk aura un peu de retard sur Nintendo Switch

Initialement attendu ce jour sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, le jeu d'action / parkour Ghostrunner aura hélas un peu de retard sur nos consoles hybrides. Alors que nous pouvons admirer le dernier trailer en date du titre ci-dessous, nous devrons de notre côté pour espérer voir le jeu sortir dans le courant du mois de novembre . La date de sortie définitive nous sera dévoilée très prochainement.

Incarnez le Ghostrunner, un guerrier maniant la lame avec une agilité sans précédent et gravissez la Tour Dharma. Défiez la mort en sautant par-dessus les bâtiments, en courant sur les murs et en vous lançant vers de nouveaux sommets grâce au grappin Gapjammer. Piratez le réseau de la dernière ville de l'humanité à l’aide des conseils d’une énigmatique Intelligence Artificielle nommée l’Architecte, découvrez le passé du Ghostrunner et renversez le tyrannique Keymaster.



Chaque situation in-game récompense des réflexes précis, une détermination sans faille, ainsi qu’un courage face à toute épreuve. Pénétrez le Cyber-Void et débloquez de nouvelles capacités, comme Tempest - une explosion à courte portée – ou encore, Surge, un projectile à faisceau horizontal qui tue tous les ennemis sur son passage. Libérez ces nouvelles compétences au cours d’une épopée vengeresse, rythmée par une bande-son synthwave intense composée par Daniel Deluxe.



Ghostrunner sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC au prix public conseillé de 29.99€.

La version Nintendo Switch connaît un léger retard et sera disponible courant Novembre, les équipes de Ghostrunner œuvrant à ce que tous les joueurs aient la meilleure expérience possible du jeu. La date de sortie finale sera annoncée dans les prochains jours.