Ghostrunner s'offre une date de sortie sur Nintendo Switch

A l'occasion du Tokyo Game Show, le jeu d'action cyberpunk Ghostunner signé One More Level nous a révélé de nouvelles informations quant à sa sortie sur Nintendo Switch. Mêlant action et parkour à la première personne, Ghostunner sera donc officiellement disponible sur l'eShop que la Nintendo Switch à compter du 27 octobre 2020 .

Ghostrunner est un slasher FPP hardcore rempli d'action ultra-rapide, situé dans une mégastructure sinistre et cyberpunk. Grimpez la Tour du Dharma, le dernier refuge de l'humanité, après un cataclysme mondial. Partez d'en bas pour aller en haut, affrontez le Maître des clés tyrannique et prenez votre revanche.

Les rues de cette ville de tours sont pleines de violence. Mara le Maître des clés règne avec un poing de fer et peu de respect pour la vie humaine.



À mesure que les ressources s'amenuisent, la forte proie des faibles et du chaos menace de consommer le peu d'ordre qui reste. La dernière position décisive arrive. Une dernière tentative pour régler les choses avant que l'humanité ne soit au bord de l'extinction.