Ghostrunner officialise sa date de sortie sur Nintendo Switch

Après avoir repoussé la version Nintendo Switch pour mieux la peaufiner, les éditeurs All In! Games et 505 Games viennent de confirmer ce jour la date de sortie officielle de Ghostrunner. Si vous aussi il vous tarde de vous lancer dans ce mélange d'action et de parkour dans un univers cyberpunk, les développeurs One More Level, 3D Realms et Slipgate Ironworks vous donnent rendez-vous le 10 novembre 2020 sur l'eShop.

Achetez Ghostrunner et recevez deux katanas exclusifs* : Un sabre inédit

Un katana spécial uniquement disponible sur Nintendo Switch *Offre valable du mardi 10 novembre au jeudi 10 décembre Caractéristiques du jeu : Devenez le ninja cyberpunk ultime.

Ghostrunner a été développé pour tirer pleinement parti du logiciel système de la Nintendo Switch, en offrant une expérience fluide

Gravissez la Tour du Dharma : courez sur les murs, utilisez votre grappin, détournez et montez sur des drones volants et bien plus encore.

Maniez un katana ultra tranchant et coupez la chair et l'acier de vos ennemis en un coup fatal dans un combat grisant.

Les respawns rapides atténuent la frustration des joueurs afin qu’ils restent captivés par le récit à twist du jeu.