ghostpia - Un Visual Novel atypique annoncé sur Nintendo Switch

Développé par Chosuido, ghostpia se présente comme un Visual Novel arborant un style graphique atypique. Pour découvrir l'aventure qui attend Sayoko, nous vous laissons visionner le teaser du jeu ci-dessous. Le titre est attendu courant 2023 sur Nintendo Switch et Steam.

UNE UTOPIE... POUR LES FANTÔMES ?

On dit que c'est une ville idéale, une véritable utopie pour les fantômes... mais est-ce vraiment le cas ? Peut-on vraiment qualifier cet endroit d'utopie ? Plus que tout, Sayoko aspire à rentrer chez elle, mais cela pourrait s'avérer plus difficile qu'il n'y paraît. Avec des souvenirs oubliés à retrouver et une fille mystérieuse sur laquelle elle doit enquêter, Sayoko a du pain sur la planche.

L'ESTHÉTIQUE D'UN LIVRE D'IMAGES LO-FI

ghostpia est un roman visuel à l'esthétique lo-fi vibrante qui ressemble à un livre d'images, inspiré par la nostalgie et orné de glitches et de bruits. Suivez l'histoire captivante de Sayoko qui cherche des réponses dans cette ville isolée, entourée d'un vaste désert de neige et incapable de s'intégrer à l'atmosphère fantomatique.

Profitez d'une expérience cinématographique riche et d'un gameplay 100% narratif pour vous immerger totalement dans l'histoire profonde de ghostpia.