Ghostbusters: Spirits Unleashed - Ecto Edition débarque le mois prochain sur Nintendo Switch - Tous les détails

A la base, Ghostbusters (S.O.S Fantômes) est un film d'Harold Ramis avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis et Sigourney Weaver, sorti en 1984 dont le succès a engendré suites, remakes, comic-books, séries animées et, forcément, jeux vidéo. Le dernier en date, Ghostbusters: Spirits Unleashed, est sorti il y a près d'un an sur PC, Playstation et Xbox. Il s'agit d'un jeu qui peut être entièrement jouable en solo (en ligne ou hors ligne) mais aussi à plusieurs en ligne (jusqu'à quatre),en décidant de jouer soit l'un des chasseurs de fantômes, soit un spectre.

Si le jeu vous faisait de l'œil mais que vous ne possédez qu'une Nintendo Switch, réjouissez-vous puisque Ghostbusters: Spirits Unleashed débarque dès le mois prochain sur Nintendo Switch dans une "Ecto Edition" spéciale comportant le jeu + ses 4 DLC pour la modique somme de 19,99€ sur l'eShop. Le jeu sera en effet, dans un premier temps, uniquement disponible en téléchargement. Cependant, une version physique, signée Nighthawk Interactive, sortira un peu plus tard. Retrouvez plus de détails avec le trailer et la rpésentation du jeu ci-dessous.

Ghostbusters: Spirits Unleashed - Ecto Edition sera disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch, le 19 octobre 2023 . Notez que les précommandes seront ouvertes à partir du 28 septembre prochain .