Ghost of a Tale - Une petite souris s'invite sur Nintendo Switch

Après des critiques dithyrambiques reçues à l'occasion de sa sortie sur consoles concurrentes, l'heure est venue pour Ghost of a Tale de s'offrir une sortie sur Nintendo Switch. Attendu à partir du 8 octobre 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, et un peu plus tard en version physique limitée, cet action-RPG nous proposera de prendre les commandes d'une souris menestrelle du nom de Tilo, dans un monde médiéval peuplé exclusivement d'animaux.

Afin d'en apprendre un peu plus sur ce titre enchanteur, nous vous laissons ci-dessous un communiqué officiel, ainsi qu'un trailer de présentation. Si Ghost of a Tale vous fait de l'œil, sachez que les précommandes de la versions eShop sont à présent disponibles.

Ghost of a Tale est un action-RPG dans lequel les joueurs incarnent Tilo, une courageuse souris menestrelle embarquée dans une aventure périlleuse. Le jeu se déroule dans un monde médiéval immersif peuplé uniquement d'animaux. Il faudra savoir s'y faufiler discrètement, se déguiser, discuter avec des alliés ou des ennemis, et remplir de nombreuses quêtes.

Fort Deruine est un endroit dangereux pour une petite Souris, et Tilo n'est pas franchement taillé pour la confrontation. Lorsque vous faites face à des ennemis qui font deux fois votre taille, la ruse et la capacité à agir rapidement sont vos seules alliées. Faites connaissance avec les habitants de Fort Deruine, faites de vos ennemis des alliés, et retournez chaque pierre dans votre quête pour retrouver votre bien aimée Merra. Caractéristiques : Explorez des paysages à couper le souffle. Cet univers contient de nombreux secrets, mystères et énigmes à résoudre.

Cet univers contient de nombreux secrets, mystères et énigmes à résoudre. Faufilez vous ! Tilo est un ménestrel, pas un combattant. Faites preuve de furtivité pour survivre aux dangers qui vous attendent à Fort Deruine.

Soyez créatif. Il y a plus d'une façon de résoudre un problème. Une bouteille bien envoyée peut à la fois distraire les ennemis ou assomer un garde.

Déguisez-vous. Le bon costume transformera votre ennemi en allié. Exprimez votre sens de la mode...

