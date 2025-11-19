Ghost Master: Resurrection de retour en 2026 sur Nintendo Switch en version physique

Le jeu culte de stratégie et de réflexion surnaturel est de retour plus de 20 ans après un long sommeil avec de superbes remakes en éditions physiques à destination de la Nintendo Switch et des supports concurrents. C'est le développeur Mechano Story Studio qui a officialisé le retour de la licence avec la sortie de Ghost Master: Resurrection. Les éditions physiques sont attendues pour le 20 mars 2026.

Publiées par U&I Entertainment et distribuées en France par Maximum Entertainment, les éditions physiques de Ghost Master: Resurrection sont désormais disponibles en précommande, comprenant quatre packs DLC passionnants regorgeant de nouveaux niveaux, modes et fonctionnalités pour enrichir votre expérience de stratégie spectrale :

DLC 1 : Until Dawn : explorez le nouveau niveau Elm Street dans le mode de jeu Until Dawn.

DLC 2 : Ghosts Adrift : hantez les rues de Neibolt Street en mode aléatoire.

DLC 3 : Ghostly Defence : protégez vos repaires sur Ocean Avenue avec le mode Défense, désormais amélioré grâce au nouveau système de familiers.

DLC 4 : Ashes & Abyss : affrontez de nouveaux spectres terrifiants, Bathys et Pyro, dans les nouveaux niveaux Marine et Gas Station.