GEX Trilogy s'offre une manette NEO S compatible Nintendo Switch

Les amateurs de rétrogaming savent surement que le gecko vidéoludique GEX sera de retour à partir du 16 juin 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch avec la sortie de GEX Trilogy. Derrière ce nom se cache une compilation de 3 plateformers de la licence : GEX, GEX: Enter the Gecko et GEX 3: Deep Cover Gecko. Outre cette sortie, l'accessoiriste CRKD a également planché sur une manette thématique, la GEX Trilogy NEO S Controller. Proposée en exclusivité sur Limited Run Games, la manette est disponible en précommande, mais il faudra patienter jusqu'à mars 2026 pour pouvoir mettre la main sur cette dernière. En attendant, vous avez jusqu'au 6 juillet pour faire part de votre intérêt pour cette manette, qui sera compatible avec la Nintendo Switch.

La NEO S est une fusion entre nostalgie et technologie moderne, offrant une expérience de jeu et de collection haut de gamme. S’inspirant du design sophistiqué et épuré des appareils mobiles d’aujourd’hui, le NEO S allie harmonieusement le charme du passé à l’innovation contemporaine.

Que vous soyez un joueur chevronné ou occasionnel, le NEO S va bien au-delà d’une simple manette : c’est une déclaration, une pièce artistique, et le compagnon de jeu idéal pour la console et le PC.

FONCTIONNALITÉS CLÉS