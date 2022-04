Get Packed: Couch Chaos - Le grand déménagement débutera fin avril sur Nintendo Switch

Si vous avez envie d'une petite expérience multijoueur sympathique, Get Packed: Couch Chaos s'apprête à sortir sur l'eShop de la Nintendo Switch. Attendu pour le 28 avril au prix de 14,99€, le titre signé Moonshine Studio s'offre avec cette nouvelle version une myriade de contenu supplémentaire comme l'ajout de mini jeux, un mode Time Attack ou encore un mode Versus, sans oublier l'élément principal : les déménagements sauvages. Nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Faites vos valises : Couch Chaos est un jeu de déménagements en coopération, plein de calamités et de carnages pour 1 à 4 joueurs. Lorsqu'une compagnie minière de sel avide prend le contrôle de Ditchlington, Last Ditch Removals doit gérer l'expulsion hostile. Étant la seule équipe de déménageurs en ville, la demande a largement dépassé l'offre, il n'y a donc pas de temps à perdre ! Prenez les affaires des gens, jetez-les dans le camion, et passez à la maison suivante... en laissant une traînée de destruction, d'explosions et de débris dans votre sillage !