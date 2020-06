Gestalt : Steam & Cinder - Le nouvel Action-Aventure RPG se dévoile en vidéo

L'éditeur Sold Out et le développeur Metamorphosis Games viennent d'annoncer l'arrivée courant 2020 d'un nouveau titre mêlant action, aventure et RPG : Gestalt : Steam & Cinder. En attendant de voir une éventuelle démo sur Nintendo Switch, les joueurs PC pourront essayer le titre dès demain et ce jusqu'au 22 juin.

Inspiré des classiques 16 et 32 bits, Gestalt : Steam & Cinder fusionne un jeu de plates-formes en 2D et des combats passionnants avec un récit captivant rempli d'intrigues de conspiration, de PNJ excentriques, de quêtes annexes dynamiques et de dialogues à choix.

Mettez-vous dans la peau d'Aletheia, une mercenaire chevronnée, et rejoignez un groupe de personnages dynamiques qui se retrouvent mêlés à une conspiration qui menace les fondations mêmes de la ville de Canaan, qui fonctionne à la vapeur. Battez-vous dans les rues avec les membres d'un syndicat malfaisant, écrasez une armée mécanisée de soldats horlogers et affrontez l'avant-garde d'élite qui sert la noblesse corrompue de la ville, le Comitium. Luttez pour la survie de l'humanité et découvrez la sombre vérité qui est au cœur de la fondation de la Steam City.

Gestalt : Steam & Cinder sort sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, la famille Xbox One, dont la Xbox One X, et le PC en 2020. Le jeu peut être ajouté à votre liste de souhaits Steam dès maintenant.