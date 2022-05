Gerda: A Flame in Winter - La nouvelle aventure interactive publiée par DONTNOD sortira en septembre

Initialement annoncé pour une sortie courant 2022 , le prochain jeu édité par les français de DONTNOD Gerda : A Flame in Winter qui vous mettra dans la peau de Gerda, une jeune Danoise que l'occupation de son village, en pleine Seconde Guerre Mondiale, vient bouleverser, le jeu vous demandera alors de prendre des décisions pour Gerda, de l'aider à aller et venir et surtout de choisir en qui placer sa confiance dans ce RPG narratif dont DONTNOD a le secret.

Développée par PortaPlay, un studio danois, cette aventure interactive prend aujourd'hui date et promet de vous raconter une histoire aussi émouvante qu'inspirée d'événements réels de l'histoire du Danemark. Les développeurs et DONTNOD viennent en effet d'annoncer que Gerda : A Flame in Winter sortira sur Nintendo Switch dès le 1er septembre prochain .

Lorsque la neige cessera de tomber, le petit village danois de Tinglev ne sera plus jamais le même. Marchez dans les pas de Gerda alors que son quotidien est bouleversé par l'occupation de son village en pleine Seconde Guerre mondiale. Choisissez où aller, comment agir et à qui faire confiance dans cette expérience narrative intime de type RPG-lite et inspirée par une histoire vraie. Jusqu'où serez-vous prêt à aller pour protéger vos proches ? INCARNEZ UNE HÉROÏNE INATTENDUE

À travers une histoire poignante, vous incarnez Gerda, une infirmière qui devra s’armer de courage et de détermination lorsque sa vie bascule brutalement. Une histoire de guerre racontée, non pas sur la ligne de front, mais dans le cadre intime du petit village danois où elle a vécu toute sa vie. Livrée à elle-même, Gerda devra tout tenter pour sauver ses proches. PRENEZ POSITION

En temps de guerre, chaque dilemme est un défi et chaque décision peut engendrer de lourdes conséquences. Faites vos choix grâce à un mélange d'exploration, de dialogues et de gestion de ressources. Toutes les décisions que vous prendrez seront intimement liées à vos traits de personnalité dans cette expérience narrative unique de type RPG-lite. Véritables compétences dans le jeu, vos relations et la façon dont vous interagirez avec vote entourage façonnera le récit et influencera le dénouement de l’histoire. DÉCOUVREZ UNE HISTOIRE ENCORE JAMAIS RACONTÉE

Gerda: A Flame in Winter est une histoire de compassion et de courage, inspirée d'événements réels. Découvrez une face cachée de la grande Histoire et façonnez votre propre expérience.