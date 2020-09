Georifters disponible sur Nintendo Switch

Nouveau titre signé Busy Toaster, Georifters vous propose de prendre part à un savant mélange de plateformes et de casse-tête jusqu'à 4 joueurs simultanément. Disponible dès aujoutd'hui sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer de lancement mettant l'accent sur l'aspect multijoueur, ainsi qu'un descriptif officiel.

Volez le sol sous vos ennemis! ou sous vous-même!

Dans "Georifters", faites pivoter les murs, tordez le tunnels, écrasez des bestioles, et battez vous avez, ou contre le sol! Le sol sous vos pieds peut être un outil ou une arme à utiliser pour battre les autres dans une série d'aires de combat à haute vitesse.

Choisissez parmi une variété de héros

Habillez (ou déhabillez)-les, et combinez vos tenues afin d'avoir un look d'enfer au fil d'arrivée.

Affrontez-vous dans une variété excitante de modes multijoueurs

Jusqu'à quatre amis ou parfaits étrangers peuvent démontrer leurs habiletés en se battant face à face, à pleine vitesse, pour la victoire, pour l'honeur, et bien sûr, pour votre droit au "brag".

Vous êtes plutôt penseur que lutteur?

Pas de problème! Essayez de manipuler le sol en toute précision en coop, contre un enemi, ou un ami qui est votre enemi, ou, si vous n'avez pas d'amis ou d'enemis (on vous envie!), allez-y en solo avec le mode "Story" à un joueur.

Créez votre chemin à travers 6 mondes fantastiques

Plus de 30 niveaux, et plus de 300 scènes, chacuns basés sur un thème unique.