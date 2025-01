Genso Manège - La romance à la française (ou presque) sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de Visual Novel, Mages et PQube sont de retour en 2025 avec la sortie de Genso Manège sur l'eShop de la Nintendo Switch ainsi qu'en version physique. Au menu, les joueurs incarneront Emma dans une France réinterprétée pour l'occasion. Attendu pour le 31 janvier 2025 , nous vous laissons découvrir le trailer de présentation ci-dessous.

Je réveillerai la magie qui sommeille en toi, et tu nous libéreras de ce Rêve...

Dans cette somptueuse réinterprétation imaginaire de la France, ce visual novel « otome » suit l'histoire d'Emma, une jeune orpheline, qui doit tout faire pour retrouver ses souvenirs. Après avoir perdu ses pouvoirs durant sa jeunesse, la sorcière Emma mène désormais une vie paisible. Mais un jour, un souvenir laissé par son père la guide jusqu'à une fête foraine itinérante.

La Foire du rêve magique et onirique renferme un sombre secret, et Emma ressent une connexion étroite avec cet endroit. Elle découvre que sous le charme féerique du parc, ses employés sont en réalité pris au piège, et seule sa magie pourra les libérer. Cependant, Emma a perdu tous ses pouvoirs, et afin de les retrouver, elle doit désormais plonger au plus profond d'elle-même pour faire face à ses souvenirs douloureux.

En tant qu'employée du Rêve, Emma doit tout mettre en œuvre pour retrouver la mémoire et tisser des liens avec les autres membres du parc d'attractions. Découvrez des personnages hauts en couleur comme l'éblouissant directeur Serge, l'artiste tsundere Crier, le lapin au grand cœur Lyon, le mécanicien solitaire Luciole, ainsi que l'ami d'enfance d'Emma, Arnaud. Chaque personnage porte son propre fardeau et son passé tragique mêlant désir et désespoir, tandis qu'Emma tisse des liens d'amitié, et peut-être plus, en s'efforçant de retrouver sa magie pour leur rendre leur liberté.

Genso Manège est un jeu de romance aux illustrations oniriques et magnifiquement feutrées retraçant un récrit doux-amer inoubliable.