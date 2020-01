Genshin Impact annoncé sur Nintendo Switch

Précédemment dévoilé par miHoYo pour une sortie sur PS4, PC et smartphones, l'Action / RPG Genshin Impact s'offrira finalement une place sur Nintendo Switch. Attendu initialement pour le printemps 2020, le jeu a été repoussé avec un simple " coming soon ". Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le titre, voici les dernières informations émises par miHoYo, traduites par Gematsu.

Genshin Impact, un Action / RPG à monde ouvert, se déroulant dans le monde fantastique de Teyvat, qui offre un monde librement explorable, de multiples personnages, un système de combat profond et une histoire captivante. Un personnage mystérieux appelé "Le Voyageur", les joueurs s'embarqueront dans un voyage à la recherche de leur frère ou sœur perdu(e) depuis longtemps, tout en révélant les nombreux secrets de Teyvat. Rejoints par un compagnon plein d'entrain appelé Paimon, les joueurs exploreront le pays rempli de paysages variés, de villes aux cultures diverses et de donjons traîtres. En maîtrisant la puissance des sept éléments grâce à un groupe personnalisé pouvant compter jusqu'à quatre personnages, les joueurs surmonteront des ennemis impitoyables et des énigmes diaboliques.

Genshin Impact avait auparavant verrouillé ses disponibilités pour les plateformes PlayStation 4, PC et mobile et maintenant, la Nintendo Switch a été ajoutée au tableau des plateformes de sortie de ce titre. Les régions et calendriers de sortie seront annoncés dans les prochaines mises à jour.