Genesis Noir - Une aventure cosmique vous attend sur Nintendo Switch

Et si pour la fin du mois de mars vous optiez pour une aventure un cosmique mêlant Jazz, énigmes et triangle amoureux ? Développé par Feral Cat Den, Genesis Noir vous propose d'incarner le personnage de Personne dans une aventure qui vous fera voyager dans le temps et l'espace, emporté par une bande-son jazz et un style graphique atypique.

Attendu pour le 26 mars sur l'eShop de la Nintendo Switch ainsi que sur divers autres supports, nous vous laissons découvrir ci-dessous le descriptif officiel du jeu, accompagné de son trailer de présentation.