Générations jeux Vidéo - l'Histoire du jeu vidéo enfin accessible à tous

Envie de vous plonger dans l'histoire du jeu vidéo et de découvrir les débuts d'un loisir encore trop souvent vu d'un mauvais œil dans notre société moderne ? GM Editions et Régis Monterrin sont fiers d'annoncer la parution le 29 octobre prochain de Générations Jeux Vidéo, un ouvrage retraçant la richesse de de loisir, et s'adressant aux néophytes comme aux gamers accomplis.

Une découverte pas à pas des phénomènes générationnels « Générations jeux vidéo » retrace les histoires des pionniers et événements qui ont façonné cet univers. Illustré des récits d’hommes et de femmes qui ont fait du jeu vidéo une plate-forme incontournable, le livre revient sur les différents phénomènes générationnels : les salles d’arcade, les micros, les consoles portables, les jeux sur Internet… jusqu’aux expériences de jeu les plus récentes comme la réalité virtuelle. Et parce que la nostalgie n’est jamais loin, l’ouvrage retrace, dans une seconde partie, plusieurs décennies de jeux et de machines ayant marqué joueuses et joueurs d’hier et d’aujourd’hui : Atari, Nintendo, Sega, Sony, Microsoft… et les autres !