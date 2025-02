Omaké Books dévoile son dernier ouvrage : Génération Zelda Volume 2

Quand on est fan de la franchise The Legend of Zelda, on ne rechigne jamais à découvrir un ouvrage qui décortique les secrets et anecdotes de cette dernière. Plus de 4 ans après son premier volume, Génération Zelda est de retour aux éditions Omaké Books avec un second volume qui se concentre sur les titres sortis entre 1993 et 2004. Disponible à partir du 6 mars 2025 , l'ouvrage sera disponible en édition classique, ainsi qu'en édition collector avec sa superbe couverture dorée et exclusive à la boutique en ligne de Omaké Books. Les précommandes sont d'ailleurs ouvertes.

Ce nouvel opus de Génération Zelda propose d’explorer une phase cruciale de la saga, couvrant la période de 1993 à 2004. Une phase charnière qui voit naître des épisodes ayant durablement influencé l’univers du jeu vidéo : Ocarina of Time évidemment (une véritable révolution à lui seul), mais aussi des titres emblématiques comme Link’s Awakening, Majora’s Mask, Oracle of Ages, Oracle of Seasons, Four Swords, The Wind Waker et The Minish Cap.

Cet ouvrage explore ces jeux sous des angles originaux et délivre de nombreuses informations étonnantes et souvent méconnues. En outre, une partie analytique revient sur des thèmes pointus qui permettent de mieux comprendre la philosophie et le design derrière ces aventures légendaires.

Écrit par des auteurs passionnés et connaisseurs, ce livre propose une immersion unique dans l’univers de The Legend of Zelda.

POINTS FORTS

- 176 pages richement illustrées.