Génération SILENT HILL annoncé aux éditions Omaké Books

Bien que la licence Silent Hill n'ait pas fait l'essentiel de ses armes sur consoles Nintendo, elle n'en reste pas moins une licence culte pour bien des fans. Mais êtes-vous pour autant incollable sur la licence de Keiichiro Toyama ? Pour le savoir, les éditions Omaké Books viennent d'annoncer en partenariat avec Bruno ROCCA la sortie de Générations Silent Hill. Disponible à partir du 18 avril 2024 , l'ouvrage sera disponible en deux éditions.

CONTENU

Cet ouvrage, qui revient sur tout ce qui touche de près ou de loin à l’univers de la saga Silent Hill. demeure à ce jour le plus complet disponible sur la saga vidéoludique mais aussi sur tous ses dérivés (cinéma, BD...). Il s’agit de LA bible de référence !

Lorsque le premier jeu vidéo Silent Hill sort sur PlayStation en 1999, les mordus d’expériences horrifiques interactives tombent immédiatement sous le charme. Le genre survival-horror comptait enfin en son sein un challenger audacieux et atypique, qui n’aurait pas à rougir face au tout puissant Resident Evil. Suivra ensuite un deuxième opus sur PlayStation 2 qui fera rentrer défi- nitivement cette série encore naissante dans la légende. Et depuis ? Silent Hill a connu un parcours pour le moins compliqué avec ses hauts et ses bas, ses succès et ses déceptions, et une absence parfois inquiétante (pour de mauvaises raisons).

Riche et détaillé, Génération Silent Hill retrace l’histoire de cette œuvre majeure et influente, explorant ses origines, sa création, ses auteurs, et l’immense richesse de son folklore. Une balade au cœur de l’épais et inquiétant brouillard de Silent Hill...

POINTS FORTS