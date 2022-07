Génération SEGA vol.2 2 - Omaké Books officialise la date de sortie du dernier volume dédié à l'histoire de SEGA

Nintendo et SEGA, acteurs d'une guerre (presque) sans fin dans les années 90 qui aura vu naître des camps bien distincts dans les chaumières à l'époque. Si aujourd'hui le nom de SEGA évoque aux plus jeune la licence de Sonic, et est reconnu comme un éditeur, la société est ancrée dans l'histoire depuis 1934 et a vu naître quelques consoles de jeux mythiques comme la Master System ou la Dreamcast qui aura été son chant du cygne. Pour ceux qui étaient désireux d'en apprendre plus sur la société nippone, Régis MONTERRIN avait proposé via la maison d'édition Omaké Book un plongeons dans les archives de la société avec un livre intitulé Génération SEGA vol.1 paru en août 2021.

Axé sur l'histoire de la firme de ses débuts jusqu'à la Mega Drive, ce premier volume n'avait effleuré qu'une partie de l'histoire de SEGA. Aujourd'hui Omaké Books et Régis MONTERRIN reviennent sur le devant de la scène avec l'ouverture des précommandes du second volume sobrement intitulé Génération SEGA vol.2. Attendu pour le 25 août 2022 sur le site officiel de Omaké Books ainsi que dans diverses enseignes, ce nouvel ouvrage traitera de l'histoire de SEGA, de la Mega-CD jusqu'à la Dreamcast et la fin de la firme en tant que constructeur de consoles. Bien que la société n'ait plus son panache de l'époque des années 90, elle n'en reste pas moins intimement liée à l'histoire de Nintendo. Donc si l'envie vous prend d'en apprendre davantage sur son histoire, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil lorsque l'ouvrage sortira fin août.

Comme chaque ouvrage de la collection Génération chez Omaké Books, Génération SEGA vol.2 sera proposé en édition standard ainsi qu'en édition collector avec sa couverture dorée.